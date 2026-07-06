La Roma resta osserva Pepe. L'esterno del Porto è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza giallorossa, a caccia di rinforzi importanti in attacco. Non solo Greenwood e Tresoldi, c'è pure il brasiliano tra i papabili: secondo Nicolò Schira, in queste ore la Roma ha manifestato il suo interesse per il classe '97. Sarebbero inoltre andati in scena i primi contatti positivi con gli intermediari dell'operazione per valutare e capire quali sarebbero le condizioni economiche dell'affare. Per Pepe nell'ultima stagione 48 presenze in tutta la competizione con 4 gol all'attivo e 6 assist.