Ricky Massara potrebbe ripartire subito, col botto. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ci sono stati dei contatti tra l'ex direttore sportivo della Roma e la Juventus, che sta vivendo l'ennesima fase di rinnovamento dirigenziale. Dopo l'arrivo di Carnevali come ad, i bianconeri stanno pensando anche a un altro innesto italiano, con Massara che in questo caso avrebbe il ruolo di direttore tecnico. Il ds ha salutato Trigoria circa un mese fa dopo le frizioni con Gasperini e l'allontanamento di Claudio Ranieri che lo aveva sempre sostenuto.