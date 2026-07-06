L'ex ds della Roma avrebbe avuto dei contatti con i bianconeri dopo la fine dell'esperienza a Trigoria
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Ricky Massara potrebbe ripartire subito, col botto. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ci sono stati dei contatti tra l'ex direttore sportivo della Roma e la Juventus, che sta vivendo l'ennesima fase di rinnovamento dirigenziale. Dopo l'arrivo di Carnevali come ad, i bianconeri stanno pensando anche a un altro innesto italiano, con Massara che in questo caso avrebbe il ruolo di direttore tecnico. Il ds ha salutato Trigoria circa un mese fa dopo le frizioni con Gasperini e l'allontanamento di Claudio Ranieri che lo aveva sempre sostenuto.
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