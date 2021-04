Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: ancora assente Hateboer

Torna a disposizione Romero dopo la squalifica con la Juventus

Sono 23 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Roma e Atalanta, in programma domani alle 18 all'Olimpico. Il tecnico dei nerazzurri non ha aggregato al gruppo neanche per questa sfida Hateboer nonostante gli ultimi allenamenti svolti assieme al resto dei compagni in settimana. Rientra Romero dopo la squalifica nell'ultima gara con la Juventus. Di seguito la lista completa: