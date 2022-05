Rocchi: “Il Var non è una moviola in campo, serve un percorso psicologico”

Il designatore degli arbitri: "Veniamo da una generazione dove l’arbitro era una figura indiscussa ed indiscutibile per certi aspetti. Oggi invece la Var lo mette in discussione live"

Gianluca Rocchi torna a parlare della situazione arbitrale in Italia. Il designatore di Serie A ammette il problema di approccio da parte del mondo del calcio con l'arrivo del Var:"Non è una moviola in campo. La parola transizione rende l’idea di quello che l’arbitraggio sta subendo. Veniamo da una generazione dove l’arbitro era una figura indiscussa ed indiscutibile per certi aspetti - ha detto a margine della cerimonia della Hall of Fame a Firenze, come riportato da 'Calcio & Finanza' -. Oggi invece la Var mette in discussione ‘live’ l’arbitro quindi è un percorso psicologico molto difficile però credo che non ringraziare la tecnologia sarebbe un peccato perché credo che stia portando una valanga di giustizia in un mondo così difficile e così competitivo". Poi sul suo ruolo: "Pensavo che fosse difficile designare ma non così. Non è tanto difficile la designazione quanto la gestione di un gruppo. Quando sentivo parlare della difficoltà di gestione di un gruppo da parte di un allenatore non riuscivo a capirlo. Oggi invece mi rendo conto che gestire dei colleghi, dei ragazzi con cui sono stato insieme quasi fino a ieri, non è semplice".