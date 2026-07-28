L'ex senior advisor giallorosso prenderà il posto di Paolo Maldini
Dopo il turbolento addio dalla Roma Claudio Ranieri può tornare nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Sky Sport è il nome in pole per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. È lui il primo nome per prendere il posto di Maldini che ieri si è dimesso insieme a Leonardo. Per il ruolo di ct il primo obiettivo è Roberto Mancini. Per lui sarebbe un ritorno poiché ha già allenato l'Italia e vinto l'Europeo nel 2021. Oggi il consiglio federale e verranno prese delle decisioni.
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