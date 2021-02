Dopo la sconfitta in coppa con la Roma, lo Sporting Braga ha rialzato la testa vincendo in campionato. La squadra di Carvalhal ha battuto il Tondela con un netto 4-2. Sugli scudi Piazon, autore di una doppietta. In gol anche Horta e Novais. I lusitani salgono momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa del Porto adesso distante due punti.