Possibili nuovi casi di Covid nel Torino: allenamento sospeso

Possibili nuovi casi di coronavirus al Torino dopo quelli segnalati nei giorni scorsi: per questo motivo l’allenamento è stato sospeso in attesa di ulteriori controlli. Lo rende noto il club granata con una nota sul proprio sito ufficiale: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli“.