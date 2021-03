Politano-gol, il Napoli batte 1-0 il Milan. La Roma ora è sesta

Al Napoli basta un gol di Politano per avere la meglio sul Milan: a San Siro l’esterno di Gattuso al 49′ decide il posticipo che lancia l’Inter verso lo scudetto (ora a +9 sui rossoneri) e rende ancora più ingarbugliata la corsa Champions. Con questi tre punti il Napoli, che sfiderà la Roma domenica prossima alle 20.45, raggiunge proprio i giallorossi a 50 punti e diventa quinto, costringendo la squadra di Fonseca al sesto. E in questo senso acquista ancora più importanza la “battaglia” per il punto di Verona-Roma e il caso Diawara. Al quarto posto c’è l’Atalanta a 52 punti mentre il Milan a 56 ora è tallonato dalla Juventus, a 55 e con una partita da recuperare proprio con il Napoli.