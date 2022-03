Playoff, Italia-Macedonia del Nord 0-1: azzurri di nuovo fuori dai Mondiali

A Palermo la Nazionale di Roberto Mancini beffata nel finale

L'Italia per la seconda volta consecutiva non parteciperà ai Mondiali di calcio. Gli azzurri di Roberto Mancini non sfruttano le poche occasioni a gol e vengono beffati nei minuti di recupero dal gol di Trajkovski che porta alla finale dei playoff gli ospiti. Nell'altra sfida che interessava l'Italia, a Oporto, il Portogallo ha battuto la Turchia 3-1. Lusitani in doppio vantaggio già alla fine del primo tempo grazie ai gol di Otavio e Diogo Jota. Nella ripresa la Turchia sbaglia un calcio di rigore ed i padroni di casa segnano con Luis Nunes il terzo gol. Il portiere della Roma Rui Patricio è rimasto in panchina per l'intera gara.