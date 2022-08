Palermo, rush finale per la panchina: Corini al fotofinish su De Rossi

Stasera il Palermo giocherà a Torino in Coppa Italia contro i granata di Juric, ma i tifosi seguono con attenzione le notizie che riguardano la guida tecnica dei rosanero.

Tre i candidati giunti allo sprint per cercare di spuntarla al fotofinish ed insediarsi alla guida del club targato City Footnall Group, come riporta mediagol.it.

L'ultima scrematura ha lasciato in dote tre candidati ancora concretamente in lizza per ereditare la panchina del dimissionario Baldini.