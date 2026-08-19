Open VAR non compare nel nuovo palinsesto di DAZN per la stagione 2026-2027. Dopo tre anni, il format dedicato agli arbitri e ai dialoghi della sala VAR sembra essere arrivato al capolinea. La piattaforma ha presentato la nuova programmazione in vista della Serie A. Tanti contenuti. Show distribuiti durante tutta la settimana. Ma di Open VAR nessuna traccia. Una sparizione che rende sempre più concreta un'ipotesi che circolava già da mesi. Nato nel 2023, il programma aveva portato per la prima volta il pubblico dentro la sala VAR. Gli audio dei colloqui tra arbitri e assistenti venivano trasmessi insieme alle spiegazioni dei vertici della CAN.

Un format innovativo. E, soprattutto, un passo importante sul fronte della trasparenza. Poi, però, sono arrivate le prime crepe. A marzo Gabriele Gravina aveva annunciato una riflessione insieme all'AIA sul futuro del programma. L'obiettivo iniziale era aumentare la trasparenza sulle decisioni arbitrali. Ma, secondo l'allora presidente della FIGC, il format rischiava di trasformarsi in una forma di “strumentalizzazione”. Il clima attorno agli errori arbitrali era diventato sempre più pesante. Ora la nuova programmazione di DAZN sembra aver dato una risposta. Open VAR non c'è. Dopo tre anni, il sipario potrebbe essere davvero calato.