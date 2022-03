Nuova avventura per Julio Sergio: diventerà un procuratore sportivo

Il brasiliano lo ha annunciato su Instagram: "Oggi sto facendo un passaggio di carriera e mi preparo a ricoprire un nuovo ruolo: voglio consigliare, gestire e mediare le carriere degli atleti"

Nuova avventura per l'ex portiere giallorosso. Julio Sergio ha pubblicato l'annuncio sui social, diventerà agente sportivo. Ecco le sue parole: "La vita è un processo di apprendimento costante. Nel calcio in campo da giocatore e poi da allenatore, mi hanno regalato emozioni, esperienze e gioie che ogni bambino sogna di vivere. Tutto nella vita è priorità, cambiano nel tempo. Obiettivi raggiunti, bisogni e soprattutto il piacere di realizzarsi come essere umano e professionale. Oggi sto facendo un passaggio di carriera e mi preparo a ricoprire un nuovo ruolo: voglio consigliare, gestire e mediare le carriere degli atleti. Userò tutta la mia esperienza e le mie relazioni nel mondo del calcio per aiutare i giocatori nel miglior modo possibile. Il piacere della vita è fare ciò che ci piace e stare con le persone che amiamo! Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi hanno permesso di realizzare il mio sogno di essere un atleta e poi un allenatore di calcio. Senza di te non sarebbe successo niente. Conto sul supporto di tutti in questo nuovo viaggio. Nuovi traguardi, nuove sfide, ma la stessa volontà e determinazione di fare sempre il meglio".