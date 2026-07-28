Per la panchina dell’Italia Roberto Mancini favorito su Antonio Conte, come 17 giorni fa, prima del sì di Paolo Maldini e Leonardo a Giovanni Malagò. L'idea del presidente federale è sempre stata quella di affidare la panchina al suo amico Mancini, convinto che - per competenza, personalità e carisma - fosse l'uomo giusto, scrive La Repubblica. Va trovato anche il nuovo direttore tecnico. Malagò sta pensando con insistenza a due nomi: Beppe Bergomi, già contattato prima del sì di Maldini e Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma. Come responsabile delle Nazionali giovanili, l'ex numero uno del Coni pensa invece a Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro. Nomine che arriveranno dopo quella del ct, vero tema all'ordine del giorno del Consiglio federale di oggi. Le componenti studieranno i due profili e gli scenari: Mancini resta in vantaggio su Conte, la scelta definitiva può arrivare anche domani.

Certo, Malagò sente la pressione del mondo politico. Gli attacchi del ministro per lo Sport Andrea Abodi riflettono un'insofferenza diffusa. Che il presidente della Federcalcio, re dei rapporti istituzionali, vuole sedare sul nascere