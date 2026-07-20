Il nuovo corso della Nazionale italiana è appena iniziato. L'elezione di Malagò e gli arrivi di Maldini e Leonardo sono state il primo passo: ora è il momento del commissario tecnico. Tra i candidati figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo ma secondo quanto riportato da SkySport, il sogno Guardiola potrebbe trasformarsi in realtà. Questo weekend infatti ci sarebbe stato un incontro proprio tra il duo Maldini-Leonardo e il tecnico spagnolo. Sul tavolo c'è la proposta di diventare il nuovo ct dell'Italia. Guardiola, dopo l'addio sulla panchina del Manchester City, è attualmente senza squadra e potrebbe considerare seriamente l'ipotesi di prendere in mano una nazionale per la prima volta in carriera. Sul tema è intervenuto anche Giovanni Malagò che ha preso tempo sulla decisione finale: "Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. E la praticità è la stessa a cui siamo andati incontro con Maldini e Leonardo. Ora stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto, ma ci sono delle variabili. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto".