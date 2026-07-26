Andrea Pirlo è già nel caos. L'ex Juventus nei giorni scorsi ha trovato l'accordo con la Figc per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale ma la sua posizione è già in bilico. Il motivo? La vicinanza di Pirlo alla Russia. Nell'ottobre 2025 - spiega Il Messaggero - Andrea è diventato global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo, che ha presentato l'ingaggio della stella italiana come la prova tangibile che, nonostante le sanzioni contro Putin e il clima politico attorno a Mosca, fosse ancora possibile coinvolgere icone globali dello sport. Successivamente, l'ex centrocampista del Milan è comparso nella capitale sovietica per presenziare al Football Day, organizzato dallo stesso brand, in una fase particolarmente drammatica del conflitto russo-ucraino. Malagò ora vederci chiaro. Le alternative sono Mancini e Conte.