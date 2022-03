Nazionale, Bruno Conti: “Momento brutto ma bisogna ripartire subito”

L'ex ala giallorossa: "Spinazzola è mancato, non vedo l'ora che torni in campo"

"Siamo italiani e non siamo passati dalle stelle alle stalle, di più. Tutto si pensava tranne che il fatto di uscire con la Macedonia. All'inizio non abbiamo fruttato le occasioni, ma è triste, dovremo aspettare minimo altri 4 anni per rivedere l'Italia al Mondiale" ha detto Bruno Conti ai microfoni di Sky Sport parlando del momento buio per la Nazionale dopo la sconfitta di ieri..