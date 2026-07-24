Nelle prossime ore nuovi contatti per definire al 100% l'accordo con l'ex Milan
Roma-Trastevere, anche D'Amico e Margiotta ad assistere all'amichevole a Trigoria
È andato a vuoto il tentativo di Maldini e Leonardo di portare in Nazionale Pep Guardiola. Lo spagnolo dopo ore di riflessione ha deciso di declinare l'offerta. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto c'è Andrea Pirlo in pole per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Nelle prossime ore nuovi contatti per definire al 100% l'accordo economico. Staccato Mancini che non tornerà di nuovo su quella panchina. Mai preso in considerazione Conte che rimarrà per il momento senza squadra.
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