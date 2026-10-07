Dopo l'intervento di ablazione per risolvere un'aritmia benigna, Scott McTominay è pronto per tornare a disposizione di Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista oggi ha superato gli accertamenti medici ed ha ottenuto l'idoneità sportiva. Potrà tornare ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà presente per la sfida contro la Roma prevista il 24 ottobre alle 18. Il tecnico del Napoli deciderà nei prossimi giorni se schierarlo dalla gara col Frosinone dal primo minuto oppure gestire il centrocampista.