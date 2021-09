Napoli-Juventus, alta tensione. Spalletti ad Allegri: “Mi fai pure la morale…”

Nervi tesi nel postpartita del 'Maradona', il tecnico di Certaldo si sfoga: "Volevo solo salutarlo. Una volta che vinco e mi fa la morale!"

Napoli-Juventus non è finita al 90' per i due allenatori. Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri si sono incrociati anche nel postpartita dopo il 2-1 azzurro, evidenziando una certa tensione. I due allenatori si sono incrociati in sala stampa e i toni non sono stati gentili: in particolare l'allenatore della Juve si era lamentato del comportamento di Spalletti. Che, altrettanto piccato, ha risposto: "E' la prima volta che vinco e mi fai pure la morale". Un diverbio poi confermato anche dallo stesso tecnico del Napoli in conferenza: "Non me l’aspettavo, lo volevo solo salutare. Sono andato a rincorrerlo nello spogliatoio, l'ho salutato in panchina all’inizio del match e anche dopo. Lui invece non mi ha salutato, quindi lo volevo salutare ora. Non c'è stata nessuna frizione durante la partita, non gli ho mai detto niente. Ho sempre perso ca**o, una volta che vinco mi vieni a fare la morale!"