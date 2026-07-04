Juan Jesus saluta il Napoli. Il difensore brasiliano - a cui non è stato rinnovato il contratto - ha pubblicato sulle colonne de 'Il Mattino' una lunga lettera con cui ha salutato in maniera sentita e commossa i tifosi azzurri, ricordando il suo arrivo cinque anni fa dopo l'esperienza alla Roma non felicissima: ”Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli… Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia. Innanzitutto voglio ringraziare in modo speciale Robie, per avermi dato la possibilità di arrivare in un club importante come il Napoli dopo due anni difficili a Roma. E devo ringraziare una persona molto importante nella mia carriera: Mister Spalletti. Lui è stato l’unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me in un momento in cui ero visto soltanto come un calciatore “finito”.

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"Mi ha dato fiducia, insieme al suo staff, e la possibilità di mostrare realmente chi sono. E alla fine sappiamo tutti com’è andata. GRAZIE Mister: sei un allenatore fantastico e una persona eccezionale. Ti sarò sempre grato per quello che mi hai insegnato come calciatore, ma ancora di più come essere umano. A Baldo e Omenichini un grandissimo GRAZIE: anche voi due siete stati importanti nel mio inizio a Napoli".