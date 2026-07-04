La Roma, al netto dei big che restano delle opzioni anche nelle prossime settimane, cercherà nuovamente di cedere pezzi decisamente meno pregiati per fare cassa. Uno di questi è senza dubbio Artem Dovbyk, che già da qualche mese è tra i primi nomi cedibili per Gasperini. Secondo Alfredo Pedullà, al momento l'intenzione dei giallorossi resta quella di provare a liberarsene a titolo definitivo, appunto con l'obiettivo di incassare e poi reinvestire. Ad esempio su Tresoldi del Bruges, che piace tanto alla Roma ma costa anche parecchio, almeno 25 milioni di euro, con più di una concorrente in fila. Per questo la volontà, secondo l'esperto di mercato, è cedere Dovbyk non in prestito.