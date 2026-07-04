Sarà ancora El Aynaoui il perno del centrocampo del Marocco in questo Mondiale. Il ct Ouahbi ha scelto il giocatore della Roma per sfidare il Canada nel primo ottavo di finale in programma alle 19 italiane, accanto a Bouaddi e Ounahi. L'ex Lens è un perno della squadra africana, che sta convincendo tutti in queste ultime settimane attirando pure diverse voci di mercato. Comincerà dalla panchina invece l'altro giallorosso, Anass Salah-Eddine, che spera almeno di entrare a gara in corso e farsi vedere per convincere magari Gasperini a testarlo in ritiro.