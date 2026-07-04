Il centrocampista della Roma resta il perno del centrocampo della nazionale africana che ha una grande chance di approdare ai quarti dopo aver eliminato l'Olanda

Redazione
Screenshot 2026-06-27 204927

Dalle lacrime all'altare ai fuochi d'artificio dopo il sì: il matrimonio ElSha-Pagani

Sarà ancora El Aynaoui il perno del centrocampo del Marocco in questo Mondiale. Il ct Ouahbi ha scelto il giocatore della Roma per sfidare il Canada nel primo ottavo di finale in programma alle 19 italiane, accanto a Bouaddi e Ounahi. L'ex Lens è un perno della squadra africana, che sta convincendo tutti in queste ultime settimane attirando pure diverse voci di mercato. Comincerà dalla panchina invece l'altro giallorosso, Anass Salah-Eddine, che spera almeno di entrare a gara in corso e farsi vedere per convincere magari Gasperini a testarlo in ritiro.

el aynaoui GettyImages-2268753912

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti