Napoli, allenamento in vista della Roma: out Lobotka, a parte Rrahmani

Dopo aver goduto di due giorni di riposo, il Napoli ieri è tornato ad allenarsi in vista della partita di domenica contro la Roma. Come riportano i canali ufficiali partenopei, questa mattina gli uomini di Gattuso hanno iniziato la sessione con torello e passing drill, per proseguire con possesso palla a tema. Il lavoro è quindi stato concluso con una partita a campo ridotto. Ancora out Lobotka per tonsillite, a parte Rrahmani (terapie) e lavoro in piscina e palestra per Petagna.