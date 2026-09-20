Un altro show in conferenza stampa per Mourinho. Oggi il Real ha perso 2-1 il derby contro l'Atletico Madrid e nel mirino dello Special One è finito l'arbitro del match. La svolta del match c'è stata con l'espulsione di Hujsen e il rigore per la squadra di Simeone poi segnato da Grimaldo. Ma a far infuriare Mou c'è altro: "Questi erano dei cartellini rossi evidenti - ha detto il tecnico del Real che ha mostrato le immagini ai giornalisti presenti - la storia della partita è tutta qui". Poi ha aggiunto: "L'arbitro non ha l'esperienza per dirigere un derby, non ha partite internazionali perché non è bravo. L'arbitro era stato con una settimana d'anticipo e non era un internazionale, il che suggerisce che non è proprio un direttore di gara di alto livello; ed è tutto molto strano... Questo poveretto è venuto qui e non è riuscito a gestire la pressione".