José Mourinho oggi diventerà il nuovo allenatore del Real Madrid, alla faccia di chi lo dava per bollito. Il Benfica ha confermato che i blancos intendono pagare la clausola da 15 milioni di euro per liberare il tecnico portoghese, aprendo così la strada alla seconda esperienza dello Special One sulla panchina del club spagnolo. In attesa dell’annuncio ufficiale del Real Madrid, Mourinho ha voluto salutare il Benfica con un messaggio pubblicato sui propri canali social:

“Ringrazio il Presidente Rui Costa per l’opportunità che mi ha dato di lavorare per lo Sport Lisboa e Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio. Vorrei inoltre esprimere il mio apprezzamento a tutti i professionisti del Benfica Campus, la cui professionalità, dedizione e competenza sono state esemplari. Ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, porgo i miei più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di continuo successo personale e professionale. Porto con me la convinzione che, più che un semplice momento, abbiamo creato un legame duraturo: un mio giocatore un giorno, un mio giocatore per sempre”.