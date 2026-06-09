Dopo giorni di trattative, ora è arrivata l'ufficialità: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Si tratta di un ritorno dopo l'avventura dal 2010 al 2013. L'ex tecnico della Roma è stato ingaggiato dai Blancos che hanno versato ben 15 milioni di euro al Benfica per liberarlo. Di seguito il comunicato del club portoghese: "Il Real Madrid ha formalmente espresso l'intenzione di ingaggiare José Mourinho per una cifra pari a 15 milioni di euro, con l’allenatore che ha già dato il proprio consenso. Grazie, José Mourinho".