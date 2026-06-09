Per l'ex tecnico della Roma si tratta di un ritorno sulla panchina dei Blancos
Mourinho: "A Roma due anni e mezzo meravigliosi, orgoglioso del legame con i tifosi"
Dopo giorni di trattative, ora è arrivata l'ufficialità: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. Si tratta di un ritorno dopo l'avventura dal 2010 al 2013. L'ex tecnico della Roma è stato ingaggiato dai Blancos che hanno versato ben 15 milioni di euro al Benfica per liberarlo. Di seguito il comunicato del club portoghese: "Il Real Madrid ha formalmente espresso l'intenzione di ingaggiare José Mourinho per una cifra pari a 15 milioni di euro, con l’allenatore che ha già dato il proprio consenso. Grazie, José Mourinho".
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