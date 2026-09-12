Cinquanta milioni ben spesi. È quello che stanno pensando i tifosi del Milan in questo momento. Dopo qualche dubbio emerso nella sfida contro la Juve, Moreira ha risposto nel modo migliore. Nei 45 minuti contro la Lazio ha fatto vedere tutto il suo valore: è entrato e ha cambiato la partita. Due gol, un pareggio praticamente firmato e una serata da protagonista. Il Milan aveva iniziato con il piede sbagliato. La Lazio aveva messo la partita sui binari giusti, chiudendo il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Cancellieri e Noslin. I biancocelesti sembravano avere il controllo. Poi sono arrivati i cambi di Amorim. E la partita ha preso un’altra direzione. Dentro Moreira e Pulisic. Il Milan ha cambiato ritmo e ha iniziato a spingere. Lo statunitense ha subito trovato il modo di incidere, servendo a Moreira l’assist per il primo gol rossonero. Poi il secondo. Stavolta a servire il belga è stato Rabiot. Doppietta completata e partita rimessa in piedi. Nel finale, nessun altro sussulto. Il Milan trova il pareggio e ferma la Lazio. Primo pareggio per Gattuso.