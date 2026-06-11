Sono ore calde in casa del Monza, con l'improvvisa separazione dal tecnico Paolo Bianco e la ricerca di un nuovo allenatore che è già partita. Secondo Tuttomercatoweb è spuntata con forza l'ipotesi Ivan Juric. L'ex tecnico romanista, esonerato lo scorso anno anche dall'Atalanta, è libero e starebbe valutando la proposta. ntanto Mauro Baldissoni, amministratore delegato dei brianzoli, nell'incontro odierno tra dirigenza e stampa allo stadio U-Power ha spiegato "Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato. Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto 'dimetti'". Sul futuro allenatore dei biancorossi, il dirigente del Monza ha invece parlato così: "Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni". In corsa ci sarebbero anche Vanoli e Gilardino.