Un punto. Zero vittorie. Tre sconfitte. Basterebbero questi dati per capire che la situazione non è delle migliori. Il Monza, in questo avvio di campionato, soffre. Non vince. Prende bordate da tutti. Anche dal Lecce, che ha segnato tre gol in campionato solamente due volte negli ultimi anni. Ma per Juric non ci sono problemi. Il tecnico biancorosso, ex Roma, non si sente a rischio esonero. Anzi, rilancia: "Secondo me stiamo giocando molto meglio. Su sei partite non abbiamo mai sbagliato: 11 gol presi su 17 tiri, è molto semplice. Nel calcio sono abituato a tutto. Per me è stato fatto un lavoro eccellente", ha dichiarato il tecnico croato in conferenza stampa. Parole smentite dai fatti. Il prossimo match contro il Sassuolo sarà decisivo. Juric non si sente sulla graticola. Ma un'altra sconfitta potrebbe portare all'ennesimo esonero di questi ultimi anni. Non proprio un lavoro eccellente.