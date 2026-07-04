Il centrocampista giallorosso farà coppia con Rabiot a centrocampo. Ai quarti lo aspetta El Aynaoui
Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp
Dopo Iraq e Norvegia, Didier Deschamps sceglie ancora dal primo minuto Manu Koné. Il centrocampista giallorosso partirà dall'inizio nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale contro il Paraguay, reduce dalla clamorosa vittoria ai rigori contro la Germania. Al suo fianco un'altra conoscenza della Serie A come Adrien Rabiot. Per Koné si tratta della terza presenza da titolare nel torneo, la prima nella fase a eliminazione diretta dopo la panchina nei sedicesimi contro la Svezia. Il centrocampista di Gasperini è un giocatore molto prezioso per Deschamps che anche oggi schiera tutto il potenziale offensivo insieme, affidandosi proprio a lui come equilibratore.
Tous derrière vous les gars 🇫🇷👊— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 4, 2026
Coup d’envoi de notre 8e de finale à 23h sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#PARFRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DWpYVvAe9M
© RIPRODUZIONE RISERVATA