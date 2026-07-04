José Luis Chilavert torna a far parlare di sé, nuovamente per un'uscita infelice sulla Francia. L'ex portiere del Paraguay, nazionale che proprio in serata affronterà i transpalpini (Koné sarà titolare), ha risposto a Dugarry - storico attaccante dei Bleus - che aveva definito i sudamericani "incapaci" e "disastrosi" in attacco, destinati a essere umiliati. Chilavert ha voluto dire la sua con un post su X al vetriolo: "Christophe, hai ragione. Nel mondiale del '98 abbiamo affrontato i francesi e ora il Paraguay affronterà una squadra africana". Sui social tantissimi i commenti indignati verso la leggenda paraguayana, che non è affatto nuovo a commenti con forti connotazioni omofobe o razziste.