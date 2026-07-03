L'Egitto batte l'Australia ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi supplementari e supera per la prima volta nella sua storia un turno a eliminazione diretta a un Mondiale. Salah e compagni accedono così agli ottavi di finale del torneo in corso in USA-Canada-Messico, dove sfideranno la vincente di Argentina-Capo Verde. Ma a prendersi la copertina è stato Matthew Ryan, ex portiere della Roma (1 presenza in giallorosso, nel 4-1 degli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria nel dicembre 2024) attualmente svincolato dopo l'esperienza al Levante. L'estremo difensore australiano infatti è subentrato nel finale del secondo tempo supplementare in qualità di 'para-rigori' al posto di un ottimo Beach, che nel finale dei tempi regolamentari aveva blindato il risultato sull'1-1. Peccato che, però, Ryan non abbia respinto neanche uno dei 4 tiri dal dischetto degli egiziani. La ciliegina sulla torta? Il 'cucchiaio' di Salah (seppur non eseguito perfettamente) che ha poi portato al match-point per l'Egitto.