Cambiano ancora le regole del calcio. E non solo per i Mondiali. In America, infatti, vedremo le novità introdotte dall’IFAB che puntano a ridurre errori, perdite di tempo e polemiche. E che saranno poi messe in atto pure nei campionati nazionali in Europa. Tra le modifiche più importanti da oggi in poi l’estensione dei poteri del VAR, che potrà correggere seconde ammonizioni palesemente errate, come nel recente caso Bastoni-Kalulu, ma anche errori di identificazione sui cartellini e calci d’angolo assegnati alla squadra sbagliata. Novità anche sul fronte disciplinare: sarà espulso il calciatore che durante una protesta, verso un arbitro o verso un collega, si coprirà volontariamente la bocca per impedire la lettura delle labbra. Per prevenire possibili casi simili alla finale dell’ultima edizione della Coppa d’Africa, poi, cartellino rosso anche per chi abbandonerà il terreno di gioco per contestare una decisione arbitrale e per i membri dello staff che inviteranno i propri giocatori a farlo e rischio di sconfitta a tavolino per una squadra responsabile della sospensione definitiva di una partita. Stretta anche sulle perdite di tempo: nelle rimesse laterali e sui rinvii dal fondo ci saranno soltanto cinque secondi per riprendere il gioco. In caso contrario, la rimessa verrà invertita oppure sarà assegnato un calcio d’angolo agli avversari.

Più rigidità sulle sostituzioni: il giocatore sostituito avrà dieci secondi per uscire dal campo, altrimenti il suo sostituto dovrà attendere un minuto di tempo effettivo prima di poter entrare. Il VAR potrà inoltre intervenire sui falli commessi in area prima della battuta di punizioni e calci d’angolo, ad esempio nei blocchi sui difensori, mentre chi riceverà cure mediche in campo dovrà restare fuori almeno un minuto dopo la ripresa del gioco, salvo nel caso si tratti di un portiere o di colpi alla testa o nel caso in cui ci sia stato un provvedimento disciplinare per il fallo in questione. Infine, grazie al fuorigioco semi-automatico evoluto, gli arbitri riceveranno immediatamente una segnalazione per le posizioni irregolari più evidenti, accelerando decisioni e ripresa del gioco.