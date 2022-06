Mkhitaryan, fissate per domani le visite mediche con l’Inter

Henrikh Mkhitaryan è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Secondo Calciomercato.com, il centrocampista armeno sosterrà domattina le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024. Mkhitaryan arriverà a parametro zero, dopo un corteggiamento durato qualche mese. Un rinforzo prezioso per Inzaghi, che si ritroverà a disposizione un jolly offensivo che in Serie A può fare la differenza. noltre, l’Inter potrà contare sul decreto crescita, così l’ingaggio di Mkhitaryan peserà sulle casse del club circa 5 milioni a stagione, in pratica il corrispettivo di Vecino, che al 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con i nerazzurri.