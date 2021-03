Milan-Napoli, Di Lorenzo ammonito: era diffidato, salta la Roma

In Roma-Napoli Gattuso non avrà Di Lorenzo. Il terzino azzurro era diffidato ed è stato ammonito nel secondo tempo della partita contro il Milan a San Siro. Salterà quindi il big match della prossima giornata, in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Tra i partenopei a disposizione sulle fasce solo Hysaj e Mario Rui, visto che anche Ghoulam è out fino a fine stagione a causa della rottura del crociato. Il Napoli avrebbe dovuto giocare mercoledì contro la Juventus, ma nelle scorse ore è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega sul rinvio al 7 aprile.