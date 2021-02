Mandzukic salta il derby per un infortunio muscolare. È in dubbio anche per Roma-Milan

Mario Mandzukic si ferma per infortunio. L’attaccante del Milan salterà il derby contro l’Inter, in programma domani alle 15, a causa di un problema muscolare. Un attaccante in meno quindi per Stefano Pioli, che comunque non l’avrebbe fatto giocare dall’inizio ma sicuramente a gara in corso. Nelle prossime ore gli esami strumentali e gli accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Se non riuscisse a recuperare in settimana, sarebbe costretto a saltare l’impegno successivo del Milan in campionato, contro la Roma domenica prossima all’Olimpico.