Messi ha scosso il mondo. Nella giornata di ieri ha annunciato il suo addio alla Nazionale. Questa volta per davvero. Dopo anni a guidare l'Argentina, dopo aver vinto tutto, il capitano ha deciso di fermarsi. Non è la prima volta che Messi dice basta. Era già successo nel 2016, dopo la sconfitta in finale di Copa America. Poi il dietrofront. La voglia di riprovarci, di inseguire ancora quel sogno chiamato Mondiale. Fino al 2022, quando in Qatar è riuscito finalmente a sollevare quella Coppa che aveva inseguito per tutta la carriera. Nel 2026 ha sfiorato il bis. A spegnere il suo sogno è stata la Spagna. Poi la decisione. Messi lascia la Nazionale argentina. Un addio che ha scosso i tifosi e che ha colpito anche i suoi compagni. Tra questi, Paulo Dybala. La Joya ha voluto salutare il suo Capitano con una lettera pubblicata sui social. Poche parole, ma dentro c'è tutta una storia. “Che privilegio aver condiviso tanti anni e tanti momenti con te, Leo. Da bambino mi hai ispirato a voler essere come te”. È questa la frase che racconta tutto. Dybala, da bambino, guardava Messi e cercava di imitarlo. Poi è riuscito a condividere il campo con lui. A giocargli accanto. A imparare da vicino da quel giocatore che aveva sempre ammirato. E insieme hanno realizzato il sogno più grande. “Poi ho avuto la fortuna di condividere il campo con te, di imparare ancora di più da vicino e di realizzare insieme il sogno più grande di tutti”. Infine, il grazie. Quello più importante. “Grazie per tutto quello che hai dato alla nostra Nazionale. Un orgoglio essere stato parte di questo cammino al tuo fianco, Capitano”.

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