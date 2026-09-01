Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

El Aynaoui potrebbe restare a Roma. Il centrocampista marocchino era a un passo dal trasferimento al Lipsia. Sembrava tutto fatto. Prestito oneroso da 4 milioni di euro, più diritto di riscatto fissato a 25. Poi la frenata. L’affare si è bloccato e ora lo scenario è cambiato. Come riporta Foot Mercato, il giocatore potrebbe infatti rimanere nella Capitale. Una sorpresa a poche ore dalla chiusura del mercato. El Aynaoui sembrava destinato alla Germania, ma il suo futuro potrebbe essere ancora giallorosso. Un'alternativa in più per Gasp. Il centrocampo è corto e Neil potrebbe ritagliarsi lo spazio giusto per dare una sterzata alla sua storia con questo club.