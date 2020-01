Mercato, sfumato Spinazzola l’Inter si consola con Moses: domani le visite mediche

L’Inter è pronta ad accogliere Victor Moses. Dopo aver rinunciato a Spinazzola, i nerazzurri hanno contattato il Chelsea – club proprietario del cartellino – e chiuso per il nigeriano con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Come riporta Sky Sport, l’attuale giocatore del Fenerbahce raggiungerà Milano domani mattina, per sottoporsi alle visite mediche. Non è da escludere che il classe ’90 possa svolgere ulteriori test atletici – quelli che l’Inter aveva richiesto per Spinazzola – dopo esser stato fermo ai box per diverso tempo.