Massara ci ha messo poco a trovare una nuova squadra. L'ex ds della Roma, dopo una stagione tutt'altro che positiva nella Capitale, ripartirà da Torino. È infatti in arrivo l'ufficialità come nuovo direttore tecnico della Juventus. Massara era stato accostato anche al Lecce in queste prime battute d'estate, ma il richiamo bianconero è stato troppo forte. Dopo Milan e Roma, per lui è pronta una nuova avventura. Non più da direttore sportivo, ma con una nuova veste all'interno della società. La Juventus sistema così il proprio reparto tecnico. Massara è pronto a iniziare il nuovo percorso e a mettersi subito al lavoro nella sua nuova realtà. Con Spalletti, poi, è pronta a nascere una coppia tutta da vivere. Manca solo l'ufficialità.