Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale di Monaco. L'allenatore ha accusato un malore mentre stava assistendo all’allenamento della squadra giovanile dei bavaresi. La scorsa settimana era stato colpito da un'infezione virale e non si era presentato alle interviste post-partita della partita contro il Lipsia. Come riportano i canali ufficiali del Bayern Monaco: "Kompany sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e rimarrà sotto assistenza medica. Per il momento, la gestione degli allenamenti e delle attività legate alle partite sarà affidata al suo staff tecnico”. Al momento non si hanno ulteriori notizie del tecnico che rimarrà sotto osservazione e assistenza in ospedale.