Lotta Champions, Gasperini: “Attenzione anche a Milan e Napoli”

A margine della premiazione della Panchina d’oro, in cui è risultato vincitore, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche della lotta Champions tra la Dea e la Roma, al momento a pari punti ma con i bergamaschi avanti per gli scontri diretti: “Ci sono ancora troppe partite, possono rientrare Milan e Napoli, così come tutte quelle a distanza raggiungibile”, le parole riportate da TMW. Lo scontro diretto tra Atalanta e Roma è in programma sabato 15 febbraio alle 20.45.