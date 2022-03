Lo Spezia vince contro il Cagliari mentre il Sassuolo si ferma a Salerno

La squadra di Thiago Motta si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro la formazione di Mazzarri. Solo un punto invece per il Sassuolo che a Salerno non va oltre il 2-2

Nelle partite del pomeriggio del sabato, la Salernitana ferma la squadra di Dionisi sul 2-2 mentre Thiago Motta si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari. A Salerno, gli uomini di Nicola vanno avanti in aperura di match grazie a Bonazzoli. Il Sassuolo dopo il colpo ricevuto si sveglia e nel giro di dieci minuti, tra il 20esimo e il 30esimo, va avanti grazie alle reti dei suoi uomini più in forma ovvero Scamacca e Traorè. A metà secondo tempo termina la partita di Raspadori che lascia i suoi in dieci uomini e nel finale di partita si fanno recuperare da un gol di Djuric. Al Picco di La Spezia invece, i padroni di casa si aggiudicano una partita molto delicata in chiave salvezza grazie alle reti di Erlic su assist di Verde, che nel primo tempo aveva anche sbagliato un rigore, e Manaj, arrivato al quarto gol stagionale.