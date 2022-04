Ligue 1, la papera di Pau Lopez che regala un gol al St. Etienne

L'ex portiere della Roma complica la partita al suo Olympique Marsiglia con un grave errore

Neanche il tempo di entrare in campo e l'Olympique Marsiglia è già sotto di un gol. La colpa? Di Pau Lopez. L'ex portiere della Roma, infatti, non riesce a mettere una pezza sull'errore del suo compagno di squadra, anzi si rende protagonista di una papera clamorosa regalando il gol del momentaneo vantaggio per il St. Etienne. Denis Bouanga, l'autore dell'1-0, vince un contrasto con un difensore del Marsiglia, nonostante fosse nettamente in vantaggio, e si invola proprio verso la porta difesa dall'estremo difensore spagnolo. Il centrocampista dei padroni di casa si fa ingolosire dal tiro e non sbaglia, anche se la sua conclusione non è irresistibile esattamente come il tentativo di parata dell'ex giallorosso: il pallone gli passa sotto il corpo e si insacca in maniera beffarda alle sue spalle. Poi hanno pareggiato, e c'è ancora un tempo da giocare.