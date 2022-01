Lega Serie A, nessun rinvio con 13 giocatori disponibili compreso il portiere

La Lega Serie A ha comunicato le nuove regole da seguire. Ufficializzato il nuovo protocollo, non è previsto nessun rinvio

La Lega Serie A ha ufficializzato il nuovo protocollo da seguire per quanto riguarda il rinvio delle gare. Questo il comunicato nel quale si legge che: "Il Consiglio di Lega del 6 gennaio ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022 le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori di club partecipanti alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A: