La Lega Seria A ha convocato d’urgenza un’assemblea per martedì 21 alle 9. In conference call saranno presenti i vertici della Figc e i rappresentanti dei club. All’ordine del giorno il tema fatturazione e pagamento della sesta rata dei diritti televisivi, attualmente congelata a causa dell’emergenza sanitaria. Si parlerà inoltre degli scenari per la ripresa delle attività sportive e dei relativi protocolli di sicurezza, presentati oggi dai ministri Spadafora e Speranza.