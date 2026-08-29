Ieri pomeriggio il Lecce si è ritrovato a Martignano per proseguire la preparazione in vista della gara di lunedì con la Roma. La sfida tra salentini e capitolini è in programma lunedì 31 agosto con fischio d'inizio alle 18:30 al Via del Mare. Nella sessione di ieri la squadra dell'ex Di Francesco è stata impegnati in attivazione in campo ed esercitazione tecnico tattica. Lavoro personalizzato per tre giocatori, in dubbio per il match di lunedì: si tratta di Berisha, Gallo e Gandelman. Per la giornata odierna fissato un allenamento mattutino, sempre al Centro Sportivo di Martignano.