Lazovic: “Con le grandi ci troviamo bene, oggi vogliamo fare come col Napoli”

Il Verona si sente l’ammazza-grandi. Ha fermato Juve, Milan, Atalanta, Lazio e Napoli, stasera arriva all’Olimpico per fare uno scherzetto alla Roma dopo il pareggio dell’andata (con il 3-0 a tavolino poi per l’errore nella lista con Diawara). Prima del fischio d’inizio ha parlato Lazovic.

LAZOVIC A SKY

Come tipologia di gioco vi trovate bene con le grandi.

Sì, quest’anno abbiamo fatto tanti punti con le grandi rispetto all’anno scorso. Stiamo facendo bene, non dobbiamo fermarci ma giocare anche oggi come contro il Napoli cercando di fare punti.