Una lesione muscolare ai flessori della coscia. La stessa per entrambi. Tavares e Sutalo hanno riportato il medesimo infortunio nella sfida contro il Napoli e ora saranno costretti a fermarsi per almeno tre settimane. Questa è la speranza di Gattuso, che punta a recuperarli per il derby contro la Roma del 13 dicembre. La sosta arriva al momento giusto e può dare una mano ai due difensori. Ma non ci sono certezze. Soprattutto considerando i rispettivi precedenti fisici, i venti giorni di stop potrebbero non bastare. Molto dipenderà dai prossimi controlli, che serviranno a capire l'entità effettiva degli infortuni e soprattutto se il rientro per la sfida contro i giallorossi sarà davvero possibile.