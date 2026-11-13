Attaccare non significa solo arrivare nell'area avversaria, ma è un concetto più complesso. C'è un lavoro di squadra da fare, una coralità di movimenti che prevede la partecipazione di tutti, non soltanto delle punte. E la Roma è un'orchestra che da questo punto di vista funziona alla perfezione. Quella di Gian Piero Gasperini, come viene analizzato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è di gran lunga la squadra che segna di più nel nostro campionato con 31 gol (mai così tanti per i giallorossi dopo 11 giornate): seguono Inter (28) e Lazio (25). Solo nella partita contro il Como (0-0) la Roma è rimasta a secco. Sono 12 i giocatori che hanno gonfiato la rete. Dietro all'implacabile Donyell Malen (8 reti) troviamo il giovane Mora (4) ma in questo elenco ci sono pure centrocampisti come Pisilli (3) e difensori insospettabili come Ghilardi (1).